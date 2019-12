Algérie: relancer le secteur automobile, l'impossible mission de Tebboune

En neuf ans, l'Algérie a dépensé plus de 33 milliards de dollars pour l'importation de véhicules automobiles, une somme plus que suffisante pour mettre en place une véritable industrie. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris et le défi est grand pour le futur gouvernement.

Par Djamel Boutebour