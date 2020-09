Algérie: le "Hirak", le soulèvement populaire antirégime, peut-il reprendre?

Manifestation populaire à Béjaïa.

Après plus d'un an de marches hebdomadaires, stoppées net par le coronavirus, le "Hirak", soulèvement populaire inédit et pacifique en Algérie, est à la croisée des chemins à deux mois d’un référendum sur une réforme constitutionnelle censée répondre à ses aspirations.