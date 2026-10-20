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L’œil de Gueddar. Gouvernement El Mansouri: les choses sérieuses commencent

Par Khalid Gueddar
Le 20/10/2026 à 16h11
Dessin de Khalid Gueddar.

Dessin de Khalid Gueddar.

#Khalid Gueddar#Fatima Ezzahra El Mansouri#Gouvernement

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