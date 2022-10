© Copyright : DR

L’Union générale des journalistes arabes condamne, ce lundi 31 octobre 2022, la manière dont les autorités algériennes ont traité une équipe de journalistes d’Al Aoula. Pour l’Union, le respect des journalistes est «indispensable».

En réaction à une lettre du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) au sujet de la séquestration et l’expulsion d’une équipe de journalistes d’Al Aoula par les autorités algériennes, l’Union générale des journalistes arabes a affirmé, dans un communiqué publié ce lundi 31 octobre 2022, sa pleine solidarité avec les revendications du SNPM.

Il a aussi condamné la manière dont les autorités algériennes ont traité la délégation de presse d’«un pays frère» la contraignant à quitter le territoire algérien sans pouvoir assurer la couverture du Sommet de la ligue arabe, prévu demain, mardi 1er novembre.

Pour l’Union générale des journalistes arabes, il est indispensable de respecter les journalistes et de leur permettre d’exercer librement leur mission, et ce, conformément aux lois et coutumes internationales, explique le communiqué.

Il convient de rappeler que les journalistes en question travaillent pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), premier acteur du pôle audiovisuel public du Maroc, ont été soumis, dès leur arrivée à l’aéroport Houari Boumédiène d’Alger, à des provocations délibérées avant d’être séquestrés près de six heures et interrogés par les services sécuritaires et du renseignement d'Algérie, rapporte le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) dans un communiqué diffusé dans la matinée de ce lundi 31 octobre 2022.

Les autorités algériennes ont renié à ces journalistes leur identité professionnelle sur la base de laquelle ils se sont rendus en Algérie pour couvrir les activités du Sommet de la ligue arabe.

Ces journalistes, habilités à couvrir les activités dudit Sommet, se sont par la suite retrouvés délestés de leur matériel et équipement technique nécessaires à leur mission, avant d’être refoulés du territoire algérien.