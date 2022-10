La chaîne de TV M24 et la radio radio RIM, qui dépendent de l'agence Maghreb Arab Press (MAP), sont diffusées sur le net via un protocole spécifique, ST2110.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (capture image vidéo)

VidéoL’agence Maghreb Arabe Press (MAP), connue pour les dépêches d’informations qu'elle diffuse en continu, s'est diversifiée depuis trois ans, avec la création d'une chaîne de télévision, M24, et d'une station radio RIM, qui diffusent leurs programmes via le net. Visite guidée.

La chaîne de télévision M24, et la station radio RIM (Radio d'informations marocaine) de la MAP, qui diffusent leurs programmes en ligne, emploient en tout une centaine de journalistes et de techniciens. Un immeuble de quatre étages les abrite, en face du siège central de la MAP, avenue Allal Ben Abdallah, l’une des plus importantes artères de Rabat.

La direction de M24 et de RIM, de même que la gestion du service digital, a été confiée à Youssef Sadouk, «agencier» qui a su faire preuve de professionnalisme et démontrer ses compétences au cours d'une longue carrière. Il a été nommé à la tête de ce département par Khalil Hachimi El Idrissi, le directeur général de la MAP.

Pour une diffusion de bonne qualité, par le son ou l'image, la chaîne M24 et la station radio RIM sont équipées d'outils technologiques de pointe, utilisés par de grands médias dans le monde.

Pour leur diffusion, M24 et RIM ont recours aux satellites et au web à travers le système IP, un protocole internet connu sous le nom de ST2110. Il s'agit là, explique-t-on du côté de la direction, du «meilleur système technique qui existe sur le marché actuel de la transmission».

«Tout le matériel interne est connecté et géré par un large réseau que l’on retrouve dans les studios sophistiqués (radio et TV) et dans les régies», explique-t-on aussi.

M24 diffuse quotidiennement et, en direct, des bulletins d’information en arabe de 06H00 à 09H00, de 12H00 à 15H00 et de 18H00 à 21H00. Ces bulletins sont rediffusés de 09H00 à 12H00, de 15H00 à 18H00 et de 21H00 à minuit.

Du lundi au vendredi, la chaîne TV diffuse divers programmes, dont l’émission «Sportime», animée par le journaliste Mourad Moutawakil, «Fikr Oua Hiware» dirigée par Abou Hafs, «Bikouli Houdoue» (un programme de débats d'idées) animé par Samira Ben Hatta, sans compter l’émission «Femmes», de Aïcha Zaïmi Sakhri, ou encore «Paysage culturel», que propose par Widad Benmoussa.

La chaîne de TV M24 est dirigée par Abdelmoughit Sabyh, et la station de radio RIM diffuse18 heures de programmes au quotidien, avec le concours d'une équipe de 40 journalistes et de techniciens, de 06H00 du matin à minuit.

Trois bulletins d’information de six minutes chacun sont diffusés par la station radio RIM, de même que trois flashes, d'une durée d’une minute 30, chaque jour.

Les programmes de la station radio diffusée en ligne sont diversifiés. RIM diffuse une série d’émissions, consacrées à la politique, à l’économie et à la culture. Des journalistes installés dans différentes régions du Royaume animent ces émissions, accompagnés d’experts et de spécialistes invités.

La station RIM, dirigée par le journaliste Younes Cheikh, compte par ailleurs des radios thématiques (douze, en tout), comme Radio Dib, Radio Sport, Radio Musique.

Le directeur de la chaîne de télévision M24, et de la station de radio RIM, Youssef Sadouk, a tenu, au cours de l'entretien mené par Le360, à citer le service des réseaux sociaux, véritable cheville ouvrière de cette diversification numérique de la MAP.

«DIB NEWS propose aux internautes des productions variées, dédiées aux jeunes. Elle a un grand succès», s’est-il félicité, en remerciant le chef de ce service, Zakaria Bouzendar, et son équipe, pour les efforts consentis.