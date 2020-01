© Copyright : DR

Nabil Ali Mohammed est le créateur du premier Pc arabe "Sakhr" avec son propre système d'exploitation. Google a tenu à lui rendre hommage hier vendredi 3 janvier à l'occasion de son 82è anniversaire. Voici comment.

Hier, vendredi 3 janvier, la plateforme du moteur de recherche google a changé de look. Un nouveau doodle: un personnage quasi chauve portant des lunettes et cravaté apparaît au téléchargement de la page. Qui peut bien être cet homme? Et pourquoi google le célèbre? La réponse est toute simple. Ce personnage n'est autre que l'Égyptien Nabil Ali Mohammed, le créateur du premier PC arabe appelé "Sakhr".