Fraîchement catapulté général d’armée en Algérie, Saïd Chengriha tout-puissant vit, à 76 ans, son âge d’or et vise encore plus loin. Confortablement installé dans son grotesque canapé 3 places, il en vise désormais un autre et se voit bien en tant que nouveau président de la République. Et cela lui vaut bien des youyous.