© Copyright : JAIME REINA-AFP

Le groupe Facebook Brooklyn est suspecté d'avoir organisé le déroutement de l’avion d'Air Arabia, qui effectuait un vol entre le Maroc et la Turquie, et qui a atterri d'urgence à Palma de Majorque en raison du malaise supposé d’un passager (un coma diabétique).

L'atterrissage d'urgence d'un avion d'Air Arabia, qui effectuait un vol, le vendredi 6 novembre 2021, entre le Maroc et la Turquie, et qui a a dû se poser à Palma de Majorque, a été planifié par le groupe Facebook Brooklyn, selon l'agence de presse espagnole EFE.

Des sources proches de l'enquête ont confirmé à l'agence de presse espagnole EFE la relation directe entre les membres du groupe Facebook Brooklyn et les évènements survenus vendredi dernier, et qui ont conduit au blocus de l'aéroport de Majorque pendant plus de trois heures et demie.

Dans un message publié sur le groupe Brooklyn, un membre a écrit, en juillet dernier, qu’il fallait une quarantaine de volontaires pour émigrer en Espagne. Ils devaient acheter des billets pour la Turquie. L’un d’eux devait stimuler un malaise pour faire atterrir l'avion d'urgence pour que tout le monde puisse s'enfuir, comme ce qui s’est d’ailleurs passé.

"L'un de vous doit activer le GPS et lorsque l’avion s'approchera de l'Espagne, il doit se mettre à crier et faire allusion d’un malaise. L'hôtesse de l'air viendra lui demander de patienter jusqu'à son arrivée en Turquie. A ce moment-là, les autres passagers doivent protester, soulignant que ce dernier va mourir", dit-il, tout en exhortant "ceux qui sont intéressés" à adhérer à ce plan. Contacté par EFE, l’un des administrateurs du groupe a confirmé que cette publication a été mise en ligne par Y.S.

Après l’atterrissage d'urgence de l’avion, et avant que le nom du groupe ne soit divulgué publiquement, l’auteur de ce post a écrit une nouvelle publication, à laquelle il a joint une capture d'écran du post original ainsi qu’un article relatant ce qui s’est passé ce vendredi, soulignant que cette affaire "montre que Brooklyn est une légende".

Quelques heures plus tard, il a supprimé ce post et a changé sa photo de profil, expliquant qu'il l'avait fait pour ne pas être reconnu comme l'auteur du message. Ce message a également été supprimé par la suite.

Joint par EFE, Y.S. 32 ans, assistant dans une clinique dentaire à Casablanca, a nié être l'auteur de cette publication et s’est dit préoccupé par les conséquences pénales que cela pourrait avoir.

A titre de rappel, un avion d'Air Arabia, qui effectuait un vol entre le Maroc et la Turquie, a été dérouté, vendredi 5 novembre 2021, vers Palma de Majorque, où il a effectué un atterrissage d'urgence en raison du malaise supposé de ce passager.

L'individu a été transporté en ambulance avec un compagnon à l'hôpital Son Llatzer de Palma. Au moment de l'évacuation du vol, plusieurs passagers de l'avion, une vingtaine environ, se sont précipités sur le tarmac.

Les détenus sont accusés de trouble à l'ordre public. D’ailleurs, le passager marocain qui a simulé un malaise avait déjà été arrêté en Espagne en 2020 pour une dégradation de biens d'autrui et pour avoir opposé une résistance aux forces de l'ordre.