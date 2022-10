© Copyright : DR

C’est dans les ruelles de la médina de Marrakech que Pepsi a choisi de tourner son nouveau spot publicitaire, «Nutmeg Royale» (petit pont royal), à l’occasion du Mondial 2022 de football au Qatar.

Dans les allées étroites de la médina de Marrakech, au pied des murs ocres de l’enceinte de la vieille ville, dans une explosion de couleurs, l’Argentin Lionel Messi, le Brésilien Ronaldinho et le Français Paul Pogba affrontent des joueurs locaux, parmi lesquels figure l’acteur marocain Youssef Ben Hayoun.

Les trois ténors du ballon rond driblent dans les ruelles et voient leurs exploits s’afficher à la manière d’un jeu vidéo, avant d’être partagés, likés et commentés sur les réseaux sociaux et dans les médias… Un spot résolument contemporain qui intègre tous les codes de la jeune génération avec pour fond musical «Rockafeller Skank» de Fatboy Slim, musique emblématique du jeu vidéo FIFA 99.

Dans le spot de Pepsi, intitulé «Nutmeg Royale» (petit pont royal) et dont la voix off n’est autre que celle de l’acteur britannique Patrick Drury, d’autres personnalités du ballon rond apparaissent, à l’instar des deux influenceurs Luva de Pedreiro et Kaljit Atwa, célèbres pour leurs vidéos de freestyle et de frappes en pleine lucarne, ou encore le journaliste Fabrizio Romano, également célèbre sur les réseaux sociaux.

Mis en scène par le réalisateur barcelonais Ernest Desumbila, le film de 2 minutes et 15 secondes a nécessité pour son tournage de quatre jours, confié à la société marocaine Ozz Films, la mobilisation de plus de 200 techniciens à Marrakech.

Et si le choix de Pepsi s'est porté sur Marrakech, c'est en raison des ressemblances de sa médina avec le Souk Waqif de Doha.