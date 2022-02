© Copyright : DR

A quelques jours de la Saint-Valentin, Merendina a modifié son packaging en exploitant la thématique de l’amour. Sur les nouveaux emballages des mini-cakes fourrés au chocolat de cette célèbre marque, bien connue des Marocains, des messages d’amour en darija. Horreur, enfer et damnation... Une polémique est née, un appel au boycott aussi.

«Kan Bghik» («Je t’aime»), «twahachtek» («tu me manques»), «ana wiyak wahed» («toi et moi ne faisons qu’un»), «mankdarch nsak» («je ne peux pas t’oublier»), «nta ahssan maândi» («tu es la meilleure chose que j’aie»), et enfin «rak dima fkalbi» («tu es toujours dans mon cœur»)… Autant de jolis sentiments, exprimés de surcroît en darija, qui n’ont pas du tout été du goût de certains Marocains, parmi lesquels des commerçants, qui ont appelé au boycott de Merendina, les mini-cakes fourrés au chocolat de Bimo.

Ainsi, sur Facebook, un groupe d'épiciers marocains déclare que «les commerçants de proximité doivent boycotter ce produit». «Comment voulez-vous que nous ayons de la pluie?», poursuit un post, qui voit dans cette campagne de marketing publicitaire le moyen de provoquer un courroux divin et donc, l’absence de pluie.

Gros boycott de mondelez (bimo) par les épiciers après la campagne saint valentin sur le packaging de leur biscuit merendina, campagne estimée osée et irrespectueuse par le consommateur. pic.twitter.com/2A3aCpI6Ze — El Mehdi Allabouch (@MehdiAllabouch) February 8, 2022

Dans d'autres publications, les mots d’amour sont ainsi perçus comme des phrases «inappropriées» et «indécentes» par les détracteurs de cette campagne,-qui lancent cet argument massue: la majorité des consommateurs de ce produit alimentaire sont des enfants.

Il est ainsi demandé à la marque de retirer ce produit «décadent» du marché, car celui-ci «porte atteinte aux valeurs» musulmanes du pays. Une affiche circule par ailleurs sur la Toile avec pour slogan «celui qui n’est pas éduqué, nous allons l’éduquer»…. Autrement dit, exprimer son amour serait un manque d'éducation.

Sur Twitter, le Merendina Gate fait sourire les détracteurs de cette campagne de boycott, mais aussi grincer des dents. Car dans sa majorité, la twittosphère marocaine estime que cette campagne de boycott est le lot de frustrés, mais qu'elle est surtout révélatrice d’une certaine culture marocaine qui associe les mots d’amour à un tabou.

ça appelle au boycott de merendina 7it katbin "kanbghik" w "twa7chtek" mdr

on a pas besoin d'une enième génération frustrée qui pense que dire "tu me manques" c'est un manque de pudeur et qui dit "wa raki 3arfa li kayn" — عمر | Omar (@OmarWastingTime) February 8, 2022

Le collectif Moroccan Outlaws est également intervenu dans cette polémique en rappelant que l'amour n'est pas un crime.

Pour le Merendina gate, on ne le répétera JAMAIS jamais assez : l’Amour n’est pas un crime, Lhob machi jarima Et tant qu’on aura des lois qui en plus de tout, criminalisent l’Amour, alors il faut lutter ! #STOP490 — Moroccan Outlaws 490 (@MoroccanOutlaws) February 8, 2022

Merendina n’en est pas à sa première campagne sur l’amour. En 2020, Merendina avait changé de packaging et à l’occasion de ce relooking de son identité visuelle, avait offert à ses consommateurs une chanson d’amour signée Dizzy Dros, et un nouveau slogan «kheli kalbek ydoub» («laisse ton cœur fondre»).