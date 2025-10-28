Lifestyle

Arabie saoudite: un stade de 46.000 places suspendu à 350 mètres du sol

Le Neom Sky Stadium, pour l'heure au stade de projet, culminera à 350 mètres de hauteur et accueillera 46.000 personnes.

Le Neom Sky Stadium, pour l'heure au stade de projet, culminera à 350 mètres de hauteur et accueillera 46.000 personnes.

En prévision de la Coupe du monde 2034 qui se tiendra en Arabie saoudite, le royaume a dévoilé un projet de stade inédit qui fera assurément de cette compétition la plus incroyable de l’histoire du football.

Par La Rédaction
Le 28/10/2025 à 12h30

L’ambition de l’Arabie saoudite à faire de la Coupe du monde 2034 un évènement remarquable n’a décidément aucune limite. Dans les pages de Paris Match, les premières images du projet du Neom Stadium ont pris forme et ainsi donné un avant-goût de la démesure qui marquera assurément cette compétition.

Intégré dans la ville futuriste «The Line», ce nouveau stade tout aussi futuriste sera suspendu à 350 mètres de hauteur avec vue imprenable sur toute la ville et pourra accueillir 46.000 personnes.

«L’arène sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Conçu pour être un symbole d’innovation et de durabilité, le NEOM Stadium devrait être achevé en 2032 et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de football 2034, jusqu’aux quarts de finale», précise Paris Match.

Lire aussi : Vidéographie: Plongée spectaculaire dans la plus haute piscine du monde à Dubaï

Pour l’heure, le projet «The Line» dans lequel devra s’intégrer cette arène suspendue dans les airs tel un nid, n’est toutefois pas encore terminé. Il faudra attendre 2030, selon les autorités saoudiennes, pour que soit dévoilée une première section de 2,4 km de longueur et 500 mètres de hauteur.

Par La Rédaction
Le 28/10/2025 à 12h30
#Coupe du monde#Arabie Saoudite#Infrastructures

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Écologie: 12 projets marocains inédits pour sauver la planète

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Insolite: 100.000 dirhams, c’est le prix du burger le plus cher du monde

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À Gstaad, un défilé de mode suspendu à 3.000 mètres d’altitude

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Maroc insolite: la mosquée octogonale de Figuig, un chef-d’œuvre architectural

Articles les plus lus

1
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
2
L’Algérie, l’intangibilité des frontières et les guerres d’Afrique
3
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
4
«Règlement définitif» du conflit sur le Sahara: Washington persiste et signe
5
63% de hausse des IDE au Maroc: le pays séduit les capitaux industriels et verts
6
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
7
Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure
8
Station terminus pour les séparatistes d’Alger
Revues de presse

Voir plus