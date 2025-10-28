Arabie saoudite: un stade de 46.000 places suspendu à 350 mètres du sol

Le Neom Sky Stadium, pour l'heure au stade de projet, culminera à 350 mètres de hauteur et accueillera 46.000 personnes.

L’ambition de l’Arabie saoudite à faire de la Coupe du monde 2034 un évènement remarquable n’a décidément aucune limite. Dans les pages de Paris Match, les premières images du projet du Neom Stadium ont pris forme et ainsi donné un avant-goût de la démesure qui marquera assurément cette compétition.

Intégré dans la ville futuriste «The Line», ce nouveau stade tout aussi futuriste sera suspendu à 350 mètres de hauteur avec vue imprenable sur toute la ville et pourra accueillir 46.000 personnes.

«L’arène sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Conçu pour être un symbole d’innovation et de durabilité, le NEOM Stadium devrait être achevé en 2032 et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de football 2034, jusqu’aux quarts de finale», précise Paris Match.

Pour l’heure, le projet «The Line» dans lequel devra s’intégrer cette arène suspendue dans les airs tel un nid, n’est toutefois pas encore terminé. Il faudra attendre 2030, selon les autorités saoudiennes, pour que soit dévoilée une première section de 2,4 km de longueur et 500 mètres de hauteur.