L'école des Hautes Études de Management vient de lancer un nouveau cycle d'études supérieures. Spécialisé dans l’ingénierie informatique, ce cursus diplômant à Bac+5 délivrera une formation technique, de communication et entrepreneuriale.

«Avec son nouveau programme Bac+5 en Ingénierie Informatique, HEM Engineering School est l’une des rares écoles marocaines pleinement capable de former des ingénieurs informatiques disposant de 3 compétences clés très demandées par le marché du travail national et international», a indiqué l'équipe pédagogique de HEM lors d’une conférence de presse à Casablanca annonçant la création de HEM Engineering School.

Ce nouveau cycle d'études formera des étudiants sur un cursus de cinq années, aux technologies informatiques les plus en pointe, mais aussi aux techniques communicationnelles et à l'esprit entrepreneurial.

«Une triple compétence aujourd’hui indispensable pour réussir sa carrière et qui fait la force de HEM Engineering School», assure Yasmine Benamour, docteur ès Sciences de Gestion, directrice générale de HEM et présidente de LCI Education en Afrique, un Réseau international d’institutions d’enseignement supérieur, qui compte 23 campus répartis sur 5 continents.





L'approche pédagogique inédite d'HEM Engineering School propose au cours de ce cursus, une stratégie innovante, qui combine trois modes opératoires:



- un mode classique, pour un dosage équilibré entre apports théoriques et pratiques.

- Un mode orienté projet (4 semaines sont bloquées à chaque semestre pour des projets et ce, durant tout le cursus).

- Un mode hybride, pour la combinaison volontaire et étudiée du mode classique et du mode projet.

Cette formation est par ailleurs fondée sur trois apports essentiels: les fondamentaux (Informatique, Communication, Management), les apports en Advanced IT (Informatique avancée) et les apports en soft skills (Développement personnel de l’étudiant).

Les étudiants de HEM Engineering School pourront bénéficier de certifications professionnelles intégrées à ce cursus, relevant des différents domaines de l’IT, et très recherchées par les recruteurs, grâce à des partenariats avec Microsoft, Cisco, Oracle et AWS.

Ces partenariats portent sur des échanges d’étudiants, de professeurs, des projets de recherche et/ou des doubles-diplomations.