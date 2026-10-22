Population: le défi d’une transition démographique inédite

Face à une transition démographique désormais irréversible, le Maroc s’apprête à franchir un cap majeur avec 5,988 millions de personnes âgées de 60 ans et plus attendues à l’horizon 2030, selon les projections du Haut-Commissariat au Plan. Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024 confirment cette accélération: le pays comptait 5,027 millions de seniors en 2024 (13,8% de la population, contre 9,4% en 2014), un nombre qui atteindra 9,722 millions en 2050 (22,9%). «En un quart de siècle, le nombre de seniors va ainsi doubler, tandis que le rapport démographique entre les 60 ans et plus et les 15-59 ans passera de 22,8% en 2024 à 39,4% en 2050», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 23 octobre.

Pour répondre à cette mutation, le programme gouvernemental 2026-2031 avance plusieurs engagements chiffrés, notamment le relèvement du minimum des pensions principales à 3 000 dirhams par mois, le passage du taux de la pension de réversion des veuves de 50% à 100%, la hausse du montant minimum de l’aide directe de 500 à 1 000 dirhams, ainsi que la création d’un revenu solidaire de vieillesse et l’annonce d’une loi-cadre sur l’inclusion socio-économique des personnes âgées.

Ces orientations rejoignent directement les recommandations du Conseil économique, social et environnemental, qui préconise d’investir dans une économie structurée du soin et dans la silver economy, tout en rappelant la diversité des situations: en 2024, 58,6% des seniors appartenaient à la tranche des 60-69 ans, une population encore largement autonome et active. Cependant, la concrétisation de ces politiques se heurte à une couverture extrêmement précaire, puisque seuls 33,6% des hommes âgés et 6,7% des femmes âgées bénéficient aujourd’hui d’une pension de retraite.

La vulnérabilité touche particulièrement les femmes, dont 72,6% sont touchées par l’analphabétisme (contre une moyenne de 58% pour l’ensemble des seniors) et 12,5% vivent seules (contre 5,2% chez les hommes). Sur le plan territorial, l’urgence est tout aussi marquée: la population rurale comptera 25,1% de seniors en 2050 (contre 22,1% en milieu urbain), dans des zones où seuls 54% des seniors ont l’eau courante, 40% disposent d’une pièce d’eau et 7,7% sont raccordés au réseau d’assainissement, avec une couverture médicale limitée à 65,2% (contre 71,4% en ville). De plus, 18,5% des personnes âgées sont en situation de handicap, un taux qui grimpe à 38,2% chez les 75 ans et plus, écrit Les Inspirations Eco.

Face à ces besoins, l’offre institutionnelle reste très limitée: l’économie du soin ne s’appuie que sur 92 établissements de protection sociale recensés, accueillant environ 7 900 personnes, dont 71 structures assurent un accueil permanent. Pourtant, le potentiel économique de cette tranche d’âge est réel, puisque 16,1% des 60 ans et plus exerçaient encore une activité économique en 2024 et que leurs dépenses de consommation pourraient bondir de 53 milliards de dirhams en 2014 à près de 646 milliards à l’horizon 2050.

La réussite des réformes reposera donc sur la gouvernance et la capacité à transformer ces orientations en programmes chiffrés et évaluables, en s’appuyant sur la future loi-cadre pour harmoniser les dispositifs existants. Ces défis, bien qu’amplifiés aujourd’hui, avaient été identifiés dès 2015 par le CESE: en onze ans, la population marocaine de 60 ans et plus est passée de 3 millions à plus de 5 millions de personnes, imposant de faire du vieillissement une priorité transversale du développement socio-économique national.