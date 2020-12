© Copyright : le360

L'absence de précipitations survenues au cours de l'année écoulée a entraîné une diminution de l'offre de blé national, ce qui a engendré une augmentation de son prix par rapport au blé importé. Reportage au marché de Rahba, sis boulevard Mohammed VI, à Casablanca.

Sur le marché de gros des céréales et des légumineuses de la ville de Casablanca, le blé national est quasiment absent des étals en raison de du déséquilibre entre l’offre, impactée par le manque de pluies, et la demande, ce qui a fait grimper son prix par rapport à l'année précédente.

Le prix du blé localement produit varie entre 5 et 6 dirhams le kilogramme, soit environ 100 dirhams «el âabra», l’unité de mesure utilisée dans les souks et qui correspond à environ 18 kilogrammes. L’an dernier, le prix d'«el Aabra» se situait entre 70 et 75 dirhams.

Le blé importé, quant à lui, reste stable par rapport à l’année dernière avec un prix d’environ 4 dirhams (3,70) le kilogramme, soit entre 80 et 85 dirhams «el Aabra».

Le prix de l'orge locale atteint 6 dirhams le kilogramme, soit environ 55 dirhams «el âabra », contre 3 dirhams pour l'orge importée, soit 35 ou 40 dirhams «el âabra».

Les négociants en céréales ont attribué cette augmentation au manque de précipitations et la sécheresse dont le Royaume a été témoin au cours des trois dernières années et en particulier l'année dernière.