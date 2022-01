© Copyright : DR

Le coup d'envoi de l'initiative «Msarya F’Mdina» (une balade à la Médina), organisée dans le cadre d'un partenariat entre la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la commune de Tanger, a été donné hier, samedi 8 janvier 2022, afin de promouvoir les activités touristique et économique de la médina de Tanger.

Cette initiative, qui se poursuivra chaque week-end, est ponctuée par des visites à des espaces culturels, touristiques et religieux, ainsi qu'à des ateliers d'artisanat traditionnel, en plus des principales places publiques de l'ancienne médina de Tanger. Ces visites, qui seront animées par des guides touristiques professionnels, visent à faire découvrir les joyaux architecturaux et urbains de la médina de Tanger, et à mettre en exergue les restaurants traditionnels, les boutiques d'artisanat et les produits de terroir dont elle regorge.

Dans une déclaration à la MAP, le maire de Tanger, Mounir Laymouri, a souligné que cette initiative vise à mettre en avant la médina de Tanger et les projets réalisés dans le cadre des programmes de valorisation et de réhabilitation, ainsi qu'à dynamiser l'activité économique de la médina, notamment celle des bazaristes, des artisans et des commerçants.

Il a précisé que cette initiative se poursuivra tout au long de l'année, avec une visite touristique chaque fin de semaine, à même d'encourager les habitants et les visiteurs de Tanger à faire une balade dans l'ancienne médina, indiquant qu'il s'agissait d'une opération qui vise à mettre en lumière les projets de réhabilitation et de restauration engagés et à promouvoir le tourisme interne.

Pour sa part, le président de la Chambre régionale d'artisanat, Ahmed Bakour, s'est arrêté sur les objectifs escomptés par cette initiative en matière de soutien au secteur de l'artisanat, aux bazars, aux restaurants et aux commerçants de la médina de Tanger, expliquant que le secteur connaît de nombreuses difficultés dues à la pandémie, au manque de touristes étrangers et à la difficulté de commercialiser les produits, après l'annulation des salons aux niveaux local, national et international.

Le président de l'Association des guides touristiques de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif Chebaa El Hadri, a, quant à lui, indiqué que cette initiative visait à organiser des visites touristiques au profit des habitants et des visiteurs de Tanger aux différents monuments de la médina, qui a bénéficié d'un vaste programme de restauration, soulignant qu'il s'agit d'une invitation aux habitants à redécouvrir les espaces de la médina en solidarité avec les commerçants et les artisans, à même de contribuer à atténuer les répercussions de la pandémie sur leurs activités.

Organisée en collaboration avec l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Société de gestion du Port de Tanger Médina, les directions régionales du Tourisme et de la Culture, ainsi que l'Association des guides touristiques et l’ensemble des associations de la chaîne de valeur touristique, cette initiative ambitionne de promouvoir le secteur touristique et les activités économiques de la médina de Tanger et de soutenir ses commerçants et artisans.

Le programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger (2020-2024), pour lequel une enveloppe budgétaire de 850 millions de dirhams a été allouée, vise à préserver le patrimoine civilisationnel, culturel et urbain de la ville et à investir ses composantes dans la promotion du développement local et le renforcement de l'attractivité touristique et économique.

Ce programme repose sur les axes de la «réhabilitation de l'espace urbain», la «restauration et réhabilitation du patrimoine», la «restauration et réhabilitation des lieux de culte», et du «renforcement de l'attractivité touristique et économique de l'ancienne médina».