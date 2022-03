© Copyright : DR

Kiosque360. Rabat-Salé-Kénitra regorge d’atouts géographiques et économiques. Un potentiel immense qui fait de ce territoire un pôle régional locomotive et prometteur pour le Maroc. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Vitrine du Royaume aux potentialités économiques importantes, Rabat-Salé-Kénitra est mise en avant dans Aujourd’hui le Maroc, qui lui consacre un dossier spécial dans son édition de ce 31 mars.

Ses atouts? Tout d’abord, sa position géographique. Ce territoire est situé au confluent des pôles économiques de Casablanca, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, faisant de Rabat-Salé-Kénitra un point d’accès privilégié aux principaux marchés nationaux et étrangers.

Grâce à sa connectivité à travers un réseau dense d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et de parcs industriels et logistiques, ce territoire attire de grands groupes industriels internationaux et marocains.

La Région économique de Rabat-Salé-Kénitra a créé 15,3% du PIB national, se situant ainsi à la deuxième place du podium derrière Casablanca-Settat, avec 31,8% de la richesse nationale.

Pour renforcer le dynamisme de ce pôle régional, le gouvernement a signé plusieurs conventions, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire. Parmi elles, la réalisation de 10 projets d’un montant d’investissement de plus 1,2 milliard de dirhams, générant plus de 1.500 emplois directs et 2.400 indirects, précise le journal, soulignant au passage les potentialités agricoles importantes de la région. A ce propos, la production de la saison agricole actuelle de Rabat-Salé-Kénitra a déjà grimpé de 17% par rapport à la campagne précédente, offrant un assolement maraîcher très important et permettant un approvisionnement ininterrompu du marché en fruits et légumes.

Pour doper le développement économique de ce territoire, le Conseil régional a, de son côté, adopté, il y a quelques semaines, la création d’un fonds d’investissement de l’ordre de 1,25 milliard de dirham afin d’accompagner les investissements.