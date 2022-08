© Copyright : DR

Kiosque360. Après le lancement d’un programme destiné aux professionnels du transport routier leur permettant de renouveler leur véhicules et de bénéficier de primes à la casse, le ministère du Transport, à travers NARSA, passe aux choses sérieuses. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le ministère du Transport et de la logistique entame une nouvelle étape pour moderniser et réformer le secteur du transport routier. On s’en souvient, à travers la NARSA (Agence nationale de la sécurité routière), il a un programme baptisé tajdid-hadira.narsa.gov.ma qui permet aux professionnels du transport routier de souscrire à une demande de renouvellement du parc ou de bénéficier d’une prime à la casse via une plateforme électronique dédiée. Cette opération avec été enclenchée en avril dernier.

«Aujourd’hui, la NARSA porte à la connaissance des professionnels, qui ont souscrit au programme, qu’elle a réceptionné et examiné tous les dossiers enregistrés via le portail dédié», lit-on dans l'édition du 11 août du quotridien Les Inspirations Eco. Les entreprises concernées ont ainsi été notifiées de l’état d’avancement de leurs requêtes et celles retenues doivent suivre des étapes précises figurant sur la plateforme précitée, afin de faire aboutir la démarche et ce, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de réception des notifications. Passé ce délai, le souscripteur ne pourra pas bénéficier de la subvention allouée.

Dans un communiqué de NARSA, il est spécifié que pour les deux types de demandes, à savoir les demandes de renouvellement et celles relatives aux primes à la casse, l’administration ne procédera au versement des primes que pour les opérateurs ayant rempli les conditions requises. Les professionnels peuvent, quant à eux, assurer le suivi de leurs demandes via la même plateforme électronique.

A noter, précise le quotidien, que le budget alloué au programme de renouvellement du parc, au titre de l’année 2022, nécessite une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams. Le nombre de dossiers approuvés n’a pas été précisé.

«Contactée par Les Inspirations Eco, la NARSA a précisé que le détail relatif au nombre de bénéficiaires et aux primes qui seront attribuées sera communiqué ultérieurement».

Dans la même perspective de développement, il est prévu de s’atteler au transport de marchandises dans l’objectif d’améliorer le cadre législatif et d’organiser le secteur qui reste envahi par l’informel. Parmi les mesures prioritaires au titre de l’année 2022, figurent le soutien aux entreprises du secteur, la mise en place d’un tarif référentiel du transport routier, l’élaboration d’un projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier sur ceux des carburants. La digitalisation n’est pas en reste.