Andrew Murrison et Nasser Bourita en octobre 2019.

© Copyright : DR

Une «vieille connaissance» pour piloter, côté britannique, l’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni. Andrew Murrison vient d’être nommé envoyé commercial du Premier ministre britannique auprès du Maroc, un poste qu’il a déjà occupé dans le passé.

Le Dr. Andrew Murrison vient d’être nommé envoyé commercial du Premier ministre britannique, Boris Johnson, auprès du Maroc, indiquent plusieurs médias britanniques.

Le député conservateur avait occupé ce poste de 2016 jusqu’à sa nomination, en juillet 2017, en tant que président de la commission des affaires d'Irlande du Nord. Le 9 mai 2019, il a été nommé ministre d'Etat au ministère du Développement international, et ministre du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Le 12 juillet 2017, Andrew Murrison a été élu en tant que président de la commission des affaires d'Irlande du Nord 1.

Le 9 mai 2019, il est nommé ministre d'Etat au ministère du Développement international et ministre du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, et c’est à ce titre qu’il avait signé, en octobre 2019, l’accord d'association global entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Outre cet accord, signé côté marocain par Nasser Bourita, les deux parties avaient procédé à la signature de trois instruments juridiques, à savoir la déclaration politique entre le Maroc et le Royaume-Uni et deux accords sous forme d’échange de lettres, portant, d’une part, sur un mécanisme de règlement des différends et, d’autre part, sur un accord mutuel sur l’accès au marché britannique de l’ensemble des produits issus, notamment, des régions du Sahara marocain.

"S’il est vrai que les trois instruments juridiques sont signés dans la perspective d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’ils ne préjugent en rien du débat national interne au Royaume-Uni concernant le Brexit. Leur entrée en vigueur est prévue après la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne", avait expliqué à cette époque Nasser Bourita.