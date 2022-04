La Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC) a organisé, en partenariat avec l’Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, la 9e édition du salon international du cuir: Marocuir. Réunis les 30 et 31 mars 2022, les professionnels du secteur se sont montrés des plus optimistes quant aux perspectives du secteur.