Une conférence internationale sur le thème: «Intelligence artificielle, éthique et responsable: défis et opportunités pour l’Afrique» se tient au campus de l’UM6P de Rabat-Technopolis jusqu’au 11 novembre 2022.

VidéoL’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir a vécu, ce mercredi 9 novembre 2022, un moment historique avec l’inauguration, à Rabat, du premier Centre international d’intelligence artificielle du Maroc. Baptisé «Ai movement», ce Centre, un des plus importants d’Afrique, est hébergé sous le dôme de l’Université Polytechnique de la capitale.

Ce Centre dédié à l’IA, qui a ouvert ses portes en présence de représentants du monde scientifique venus des quatre coins du monde, sera dirigé par Amal El Fallah Seghrouchni, sommité internationale de la recherche scientifique.

Ancienne élève du lycée Omar Al Khayyam de Rabat, Amal El Fallah Seghrouchni a dirigé, depuis 2006, une équipe de recherche en intelligence artificielle à Sorbonne Université de Paris. Cette brillante Marocaine s’est intéressée à l’IA bien avant que cette discipline ne soit à la pointe de divers domaines technologiques.

Avant l’inauguration du Centre d’IA, l’UM6P avait procédé à la distribution des prix à des équipes de jeunes étudiants ayant eu recours à l’intelligence artificielle pour promouvoir les droits de la femme en matière de santé, d’éducation et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Il s'est ensuivi une conférence internationale qui a porté sur le thème: «Intelligence artificielle, éthique et responsable: défis et opportunités pour l’Afrique». Cette rencontre scientifique se tient au campus de l’UM6P de Rabat-Technopolis jusqu’au 11 novembre 2022.

Amal El Fallah Seghrouchni, présidente exécutive de «Ai mouvement-UM6P», a déclaré que «l’ambition du centre Ai Movement de l’UM6P est de stimuler les débats nécessaires à l’émergence d’une intelligence artificielle responsable et éthique en Afrique».

Bien que globale dans ses fondamentaux, l’IA est confrontée en Afrique, a-t-elle dit, à des «particularités qui nécessitent des réflexions profondes sur les trajectoires et orientations à adopter. En inaugurant le dôme de l’intelligence artificielle, l’UM6P établit un hub national et continental, apte à stimuler les partenariats, synergies et productions scientifiques qui positionneront l’Afrique en la matière».

Et d’ajouter «qu’en pleine concrétisation de leurs modèles de développement, le Maroc et l’Afrique n'échapperont pas aux questions existentielles sur l’impact que pourrait avoir l’IA sur leurs économies et sociétés».

Selon elle, l’intelligence artificielle est globale, certes, mais ses applications s’étendent déjà sur des régions à préoccupations diverses.

L’engagement pour le développement durable de l’Afrique étant un pilier de notre université, nous nous réjouissons des innombrables opportunités qui seront offertes par le dôme de l’intelligence artificielle». 

L’IA s’est développée de manière spectaculaire depuis la première conférence de Dartmouth (Canada). Plus d’un demi-siècle après, l’IA qui était, au départ, destinée à la mise au point de machines qui soient à même de reproduire les processus cognitifs humains, est devenue pervasive et ubiquitaire impactant profondément tous les secteurs d’activité, selon une documentation.

En Afrique, l’IA a, a-t-on expliqué, «une vraie opportunité de leapfrogging pour mettre le continent sur les rails du développement technologique. Le leapfrogging est un concept selon lequel les petites innovations progressives conduisent une entreprise à être leader dans son domaine.

«Ceci dépend étroitement de la capacité des pays africains à développer des stratégies nationales qui convergent vers une stratégie africaine qui promeut une IA de confiance, éthique et responsable, ancrée dans la réalité du continent», a-t-il été dit lors de la conférence.

L’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a été l’une des universités africaines pionnières dans les réflexions et discussions avec l’UNESCO sur l’utilisation de l’IA comme levier de développement en Afrique.