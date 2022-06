​​Les prix de l’essence et du gasoil vont augmenter d’environ 1 dirham le litre, à partir du 15 juin 2022

Pistolet de carburant. (Photo d'illustration)

On en sait plus sur le niveau de la hausse du prix des carburants annoncée par Le360, hier lundi. Le tarif du diesel et celui de l’essence devraient augmenter d’environ 1 dirham par litre dès demain, mercredi 15 juin 2022.

Troisième hausse depuis le début du mois de juin. Le prix à la pompe des différents carburants devrait encore augmenter demain, mercredi 15 juin 2022, pour atteindre de nouveaux seuils inédits. Selon des données recueillies par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS), le prix du litre d’essence augmentera dès demain dans deux stations-service: Afriquia (+1,02 dirham) et Shell (+0,95 dirham). Nouvelles hausses des prix des carburants: des subventions directes toujours exclues Le prix du litre de diesel suivra la même tendance, les stations Afriquia afficheront une hausse de +1,06 dirham par litre, alors que dans les franchises Shell, la hausse sera de +0,95 dirham par litre. Le prix de l’essence dépassera ainsi les 18 dirhams le litre dans certaines villes, alors que celui du diesel devrait flotter au-dessus des 15 dirhams. Les autres distributeurs ne devraient pas tarder à suivre et répercuter à leur tour la récente hausse du coût d’approvisionnement sur le marché international. Le cours du Brent est en hausse depuis quelques jours, et a atteint 123,38 dollars le Baril ce mardi 14 juin 2022.

Par Safae Hadri