Dans trois mois, les premières sociétés régionales d’eau et d’électricité devraient voir le jour, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 4 octobre. Parmi les quatre sociétés régionales pilotes prévues au lancement, l'une prendra place dans la région du Grand Casablanca. Néanmoins, tout n’est pas encore arrêté. En effet, le cadre légal de ces entreprises n’a toujours été fixé. Le dossier est toujours en stand-by au Parlement, qui reprend dans quelques jours.

Pour le journal, le texte devrait être parmi les dossiers prioritaires examinés et votés. Initialement, le calendrier annoncé pour le lancement des premières sociétés régionales a été fixé à janvier 2021. Aussi, les réunions se multiplient-elles entre les autorités compétentes et les partenaires sociaux. Autour de la table, notamment, la Direction générale des collectivités locales au sein du ministère de l’Intérieur et les syndicats exposent la portée dudit projet.

La création des entreprises régionales semble aussi rentrer dans le cadre de la réforme des entreprises publiques voulue par l’Etat pour revigorer le secteur public, comme le soulève le journal, puisque l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) sera actionnaire dans ces entreprises, aux côtés du ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales. Concrètement, cette réforme en cours permettra d’«alléger» cette entreprise publique à travers la création de ces sociétés régionales.

De même, certains acteurs dans le domaine de l’eau et de l’électricité seront amenés à apporter des changement, comme la Lydec qui compte déjà élargir son périmètre d’intervention dans la région du Grand Casablanca. Dans un communiqué, elle indique notamment être prête à «servir 400.000 nouveaux clients en électricité et 100.000 nouveaux clients en eau, soit près de 30% d’activité supplémentaire».