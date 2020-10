© Copyright : DR

Kiosque360. L’Agence pour la gestion des participations de l’Etat dans les entreprises prend forme. Sa mission, son conseil d’administration ou encore la liste des entreprises concernées, ainsi que les premières lignes du projet de loi portant sur sa création, viennent d’être dévoilés. Les détails.

«A quoi ressemblera l’agence des entreprises publiques», titre Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 12 octobre, dévoile ainsi, en exclusivité, le projet de loi portant création de l’Agence pour la gestion des participations de l’Etat dans les entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales.

Ses objectifs? Veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire dans les établissements publics et les sociétés anonymes dont le capital est détenu (totalement ou partiellement) par l’Etat, assurer la gestion stratégique desdites entités et le suivi de leurs performances. Mais aussi, comme prévu dans l’article 5, «l ’Agence supervisera (…) toutes les diligences et actions nécessaires» telles que «la migration de l’ensemble des entreprises publiques relevant de son périmètre vers le statut de société anonyme» ou encore «la substitution progressive de l’Agence à l’Etat dans le capital des entreprises publiques de son périmètre».

Les entreprises concernées? «Actualisée régulièrement par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Finances», comme le stipule l’article 4, une liste des EEP est déjà dévoilée. Pour l’heure, 24 noms y sont mentionnés, dont l’Agence Marocaine de Presse, l’Agence Nationale des Ports, la Caisse des Dépôts et de Gestion, ou encore l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable.

Autre information: la composition du conseil d’administration. Il sera présidé par le ministre chargé des Finances et composé de quatre administrateurs représentants de l’autorité gouvernementale chargée des Finances et de quatre administrateurs indépendants.