Le Maroc participera à l’édition 2021 du Yummex Middle East, un salon professionnel international pour l'industrie des confiseries, qui aura lieu du 7 au 9 novembre prochains aux Emirats Arabes Unis.

Dans le cadre de la promotion des produits agroalimentaires sur les marchés extérieurs, et notamment les produits du secteur de la biscuiterie, confiserie et chocolaterie, Morocco Foodex, organisme chargé de la promotion du secteur des exportations alimentaires, annonce organiser la première participation marocaine au salon Yummex Middle East, qui aura lieu du 7 au 9 novembre 2021 à Dubaï.

Morocco Foodex prendra ainsi en charge l’aménagement du pavillon marocain, sur une superficie de 180m², accompagnant une douzaine d’entreprises marocaines du secteur et ce, dans l’objectif d’offrir aux visiteurs un large panel de produits de confiserie et biscuiterie (chocolat, biscuit, madeleines, gaufrettes, bonbons, pop-corn...), et de nouer de nouveaux partenariats avec les importateurs de la région MENA, explique un communiqué de l’organisme chargé de la promotion du secteur des exportations alimentaires.

Le Yummex Middle East est le seul salon de la confiserie dans la région MENA mettant en avant les tendances et les innovations de cette industrie. Il est considéré comme étant la première plateforme des producteurs et fabricants de confiseries et biscuits, pour la présentation de leurs produits aux plus grands acheteurs de la région. Il attire annuellement plus de 250 exposants et plus de 17.759 visiteurs.