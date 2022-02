© Copyright : DR

Dans sa livraison du 8 février, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur de l’immobilier et dresse un bilan du dispositif Fogarim. Le journal nous apprend ainsi que 196.970 ménages ont bénéficié de la garantie de ce dispositif depuis son lancement en 2004 jusqu’à fin décembre 2021.

Au cumul, le montant total de ces prêts s’élève à 31,14 milliards de dirhams, selon le département de l’Habitat et de la Politique de la ville. «Au seul mois de décembre 2021, 537 prêts ont été octroyés (0,088 milliards de dorhams) contre 1.109 prêts (0,191 milliard de dirhams) à la même période en 2020.

Concernant la garantie Fogaloge, 62.715 ménages ont pu en bénéficier depuis son démarrage en 2009 jusqu’à fin décembre 2021», note le journal. A noter que le montant total des prêts Fogaloge est de 17,92 milliards de dirhams, et que dur le seul mois de décembre 2021, quelques 549 prêts ont été accordés (0,161 milliard de dirhams) contre 813 à la même période en 2020 (0,228 milliard de dirhams).

Aujourd’hui Le Maroc assure que l’encours des crédits immobiliers affiche un montant total de 291,953 milliards de dirhams à fin décembre 2021, en croissance de 2,53% comparativement à la même période de l’année 2020. «Ce montant représente 24,7% du total des crédits de l’économie. Le taux débiteur appliqué au troisième trimestre 2021 est de 4,72%, légèrement en baisse (-1,46%) par rapport à la même période en 2020. Quant aux investissements directs étrangers à l’immobilier, ils s’élèvent à 5,95 milliards de dirhams en 2020, en baisse de 15,94% par rapport à 2019, selon les indicateurs du même département», détaille le journal.

De même, près de 2,11 millions de logements sociaux à 250.000 DH ont été achevés suite à 1.507 conventions entre 2010 et décembre 2021. On apprend qu’à lui seul, le secteur privé absorbe une grande part de ce segment avec environ 2,04 millions de logements réalisés, soit 1.450 conventions tandis que le secteur public dispose de 57 conventions pour 70.077 logements. «Durant la même période, 567.794 logements sociaux à 250.000 DH ont reçu leur certificat de conformité. Pour ce qui est des logements sociaux à 140.000 DH, ils comptent 82 conventions pour 40.010 logements entre 2008 et décembre 2021. Le secteur privé détient 52 conventions pour 24.643 logements alors que le secteur public a réalisé 30 conventions pour 15.367 habitats», précise Aujourd’hui Le Maroc.

«Pour sa part, le logement dédié à la classe moyenne englobe au total 11.328 unités avec 32 conventions visées entre 2013 et décembre 2021. Par secteur, 27 conventions ont été attribuées au privé avec 9.655 habitats réalisés contre 5 conventions pour 1.673 logements dans le secteur public. Dans le même sens, 253 unités de la classe moyenne ont reçu le certificat de conformité entre 2013 et décembre 2021», conclut le quotidien.