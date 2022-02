© Copyright : Zimaal

Kiosque360. La ville de Fès devrait bientôt se doter d’une nouvelle SDL qui sera chargée de la mise en place des projets de mobilité et de déplacements urbains. Cet article est une revue de presse des Inspirations Eco.

Dans son édition du 16 février Les Inspirations Eco rapporte que dans le cadre de la mise en œuvre du plan de déplacements urbains (PDU) de la ville de Fès, le Conseil communal a donné son accord de principe pour la création d’une SDL (Société de développement local) pour la mobilité et les déplacements urbains.

Cette SDL aura pour but d’améliorer l’infrastructure des déplacements en ville et permettra à la commune de mettre en œuvre les projets du PDU, validé en 2019 et réalisé par un bureau d’études moyennant une enveloppe de 8 millions de dirhams. Notons qu’un diagnostic en la matière a été fait sur la base d’une analyse chiffrée portant sur toutes les catégories de la population, y compris les personnes à mobilité réduite. De même, une analyse des impacts sociaux et environnementaux a été effectuée.

Les Inspirations Eco précise que nouvelle SDL devrait s'appeler "Fès mobilité et déplacements urbains" et sera chargée de la mise en place des projets du PDU de la ville. Il faut préciser que le PDU prévoit la mise en service de deux lignes de tramway, un itinéraire de BHNS, des trémies, en plus de l’élargissement des voies et des rocades. Le journal souligne que pour y parvenir, la mairie mise sur l’appui du ministère de l’Intérieur. A noter que la SDL ne concernera pas les services de transport de la ville.

Par aielleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PDU de la ville, la Société Al-Omrane Fès-Meknès a lancé dernièrement un marché pour la construction d’une trémie sur le giratoire Ennakhil, avec pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles sera exécutée et rémunérée la mission du contrôle technique et de suivi des travaux de construction d’une trémie au niveau du boulevard Mohammed VI et de l’Avenue Mohamed El Fassi sur le territoire de la commune de Fès. Le projet consiste en l’aménagement d’un tracé qui totalise une longueur totale d’environ 350 m en 2x2 voies, pour un budget des travaux d’environ 60 millions de DH, avec construction d’une trémie.