© Copyright : DR

Kiosque360. 159.602 hectares appartenant au Domaine privé de l’Etat ont été cédés en 2021 à des investisseurs dans le but de renflouer le trésor public mais aussi pour servir l’économie nationale. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Tourisme, agriculture, énergies renouvelables… Les investissements réalisés sur des terrains appartenant au Domaine privé de l’Etat sont aussi considérables que diversifiés. Rien qu’en 2021, 159.602 hectares ont été mobilisés par la direction des domaines de l’Etat pour soutenir l’effort d’investissement productif au niveau national, souligne le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jeudi 25 août.

Ces investissements accompagnent ainsi le développement des stratégies sectorielles et des grands programmes de développement régionaux, «à l’instar de Rabat Lumière, Tanger Métropole, Tétouan-Martil et Kénitra-Atlantic», souligne le quotidien.

«La Direction des domaines de l’Etat (DDE) a su s’inscrire dans cette dynamique de relance en mettant à la disposition de ses partenaires publics et privés un foncier valorisé économiquement et assaini juridiquement», se félicite Abdelattif Amrani, directeur des domaines de l’Etat, qui souligne que ces investissements participent également à la rentabilité économique, «non seulement en termes de recettes pour le trésor public, mais aussi en termes de valeur ajoutée pour notre économie».

Le journal précise par ailleurs que les trois quarts des projets sont concentrés dans les régions Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Au niveau sectoriel, le tourisme, les services et industrie captent 66% des projets, tandis que 61% de l’emploi est porté par l’Industrie, l’agro-industrie et les services.

A noter également que 2021 a marqué l’arrivée à terme du plan d’action stratégique de la Direction (2018-2021). Une période durant laquelle la quasi-totalité des projets prévus par ce plan ont été réalisés, indique Aujourd’hui Le Maroc.