Assurance habitation obligatoire: les raisons de s’y mettre

Le séisme d’Al Haouz, survenu en septembre 2023, a été un véritable révélateur d’une faille majeure dans la protection des foyers marocains face aux catastrophes naturelles: seuls 4% des ménages disposent d’une assurance habitation. Cette situation met en lumière l’urgence d’une réforme visant à rendre cette couverture obligatoire, d’autant plus que le Maroc, situé à la frontière entre les plaques africaine et eurasienne, est exposé à un risque sismique récurrent, alerte le magazine Finances News Hebdo.

L’assurance habitation obligatoire permettrait d’offrir une protection financière aux ménages en cas de sinistre. Le séisme d’Al Haouz a laissé des milliers de familles sans recours, incapables de réparer ou de reconstruire leurs logements. Aujourd’hui, seuls les emprunteurs immobiliers sous contrainte bancaire sont assurés, laissant la majorité des propriétaires sans filet de sécurité. Pourtant, au-delà des tremblements de terre, les risques d’incendies, d’inondations et de vols sont également présents. Sans assurance, chaque sinistre plonge les foyers dans une précarité accrue, menaçant leur stabilité économique.

L’un des arguments en faveur de cette obligation est le coût relativement abordable d’une assurance habitation. Une couverture de base se situe entre 300 et 500 dirhams par an, tandis qu’une protection plus complète varie entre 1 200 et 4 000 dirhams selon la valeur des biens, écrit le magazine. Comparé aux conséquences financières d’un sinistre, ce montant reste raisonnable et accessible à une large partie de la population. Rendre cette assurance obligatoire permettrait également d’élargir la base des assurés, réduisant ainsi les coûts par mutualisation des risques.

Instaurer une assurance habitation obligatoire encouragerait une meilleure culture du risque et de la prévention. Aujourd’hui, la perception de l’assurance comme une charge superflue freine son adoption. Une obligation inciterait les citoyens à mieux protéger leurs logements et leurs biens, tout en favorisant une stabilité économique à l’échelle nationale. En effet, en limitant les pertes financières individuelles, l’assurance habitation renforce indirectement la résilience du secteur immobilier et évite une dépendance excessive à l’aide publique en cas de catastrophe, explique-t-on.

Pour garantir une mise en place efficace et adaptée aux réalités marocaines, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a mandaté le cabinet ARM Consultants pour étudier la faisabilité de cette obligation. L’analyse comprendra une évaluation des risques, un benchmark international et une étude d’impact économique et social. Plusieurs pays ont déjà adopté des modèles similaires, avec des bénéfices évidents pour les populations concernées.

Si l’obligation d’assurance habitation présente des avantages évidents, sa mise en place doit être réfléchie. L’accessibilité financière pour les ménages modestes devra être garantie, avec des formules adaptées. Par ailleurs, un mécanisme de contrôle devra être instauré afin d’assurer le respect de cette mesure sans pour autant imposer une charge administrative excessive.