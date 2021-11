© Copyright : DR

Après le succès de son dernier titre «Bhor Lbalia», sur un clip haut en couleurs sorti en juin 2021, l’artiste marocaine, Sonia Noor, revient avec son nouveau single «Mes yeux».

Disponible sur toutes les plateformes de streaming et réseaux sociaux dès hier, jeudi 4 novembre 2021, Mes yeux, nouvelle chanson de l’artiste, chanteuse, guitariste et compositrice marocaine, Sonia Noor, propose un univers mystérieux et envoûtant, invitant à plonger dans les profondeurs de l’obscurité pour y découvrir un message, une voix.

«Mes yeux parle d’un sujet universel, lourd de sens: faire face à l’obscurité, la peur et l’angoisse présentes en chacun. Regarder la peur droit dans les yeux et lui dire non. A travers la symbolique des yeux miroir de l’âme, ce morceau est une invitation à regarder ce reflet dans la glace et à l’accompagner vers le choix de la guérison, de la lumière», explique la chanteuse dans un communiqué.

Ecrit par Sonia Noor et co-composé avec Hicham Benabderrazik, guitariste, arrangeur et compositeur, l’enregistrement de ce titre a réuni les musiciens hors pair qui l’accompagnent durant ses concerts, notamment Othmane Rouissi, batteur et percussionniste, Hermann Doe, bassiste et Hicham Benabderrazik, guitariste.

Enregistré au studio CODA Casablanca Music Center par Amine Jabory, le single Mes yeux est dirigé, mixé et masterisé par Reda Zniber.

Sonia Noor, passionnée de musique depuis l'enfance, s'est s'initié au chant et à la guitare en autodidacte. Son univers musical reflète son identité culturelle plurielle où des rythmes orientaux s'allient aux influences soul et pop.

En janvier 2016, elle a participé à l’émission française la Nouvelle Star et s'est classée parmi les 16 derniers finalistes sur 10.000 candidats.

De retour au Maroc, elle a complété sa formation artistique au Casablanca Music Center, et participé à plusieurs événements comme Jazzablanca Festival en 2018 et le Festival Visa For Music en novembre 2020. En juin 2021, Sonia a signé avec Universal Music MENA et a sorti son titre Bhor Lbalia.