A travers l’exposition «L’art, un jeu sérieux», le musée Macaal de Marrakech engage une réflexion de fond sur le rapport entre l’art et le ludique. L’exposition, collective, s’empare du jeu pour le mettre en relief, à travers différentes représentations et rassemble plus de 80 œuvres issues de 64 artistes contemporains.

Dans la gestion de la pandémie, l’approche sanitaire occupe une place prépondérante et très peu d’initiatives se penchent sur l’aspect ludique comme échappatoire à la morosité ambiante. C’est là, en substance, l’objet de la dernière exposition, «L’art, un jeu sérieux», du musée Macaal qui tente de réexaminer le rapport entre l’art et le jeu.

L’exposition collective s’empare du jeu pour le mettre en relief, à travers différentes représentations et rassemble plus de 80 œuvres de 64 artistes contemporains, parmi lesquels Mariam Abouzid Souali, Joy Labinjo, Simohamed Fettaka et GaHee Park. «Jouer avec les signes, les significations, les matières, les techniques et les technologies; l’activation de ces différents moyens traduit l’étendue de l’aire de jeu qu’offre la pratique artistique», fait valoir Meryem Sebti, rédactrice en chef du magazine Diptyk.

L’assimilation de l’art au jeu n'est pas totalement dénuée de sens puisque, comme le stipule la question rhétorique de Meryem Sebti: «l’artiste ne serait-il pas cet enfant éternel qui s’initie au monde à travers le jeu?». L’idée est de rappeler, en filigrane, le rôle central du jeu dans la vision de l’artiste. Dans l’œuvre des artistes exposés, le jeu devient l’un des objets fétiches de la représentation, notamment picturale.

L’art, un jeu sérieux, propose aux visiteurs de clore le chapitre du confinement où l’isolement du reste de la société a été vécue comme source d’anxiété, et où, l’étouffante promiscuité familiale a pesé lourdement sur le temps de jeu, notamment des enfants, en première ligne des catégories ébranlées par la Covid19. « Le joujou est la première initiation de l’enfance à l’art, ou plutôt c’en est pour lui la première réalisation», aimait ainsi à dire Charles Baudelaire, dans Morale du joujou.

L’exposition s’accompagne, en accord avec sa thématique, d'un programme éducatif et culturel ludique comprenant des visites scolaires et visites guidées, des rencontres avec des artistes et acteurs culturels, des ateliers créatifs pour enfants et adultes. L’exposition «L’art, un jeu sérieux», se poursuivra jusqu’au 14 février 2022.