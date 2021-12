© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Du 30 novembre au 14 décembre, les deux artistes et amies Isabelle Bauer Akdime et Christine Wanin Aghezzaf exposent à l'Ambre Art Center, situé dans le quartier Beauséjour à Casablanca. Présentant un travail d’atelier, cette exposition riche en couleurs explore différents matériaux et supports. Le360 a assisté au vernissage en début de semaine.

«Cette exposition rentre dans le cadre de la formation de l’atelier Art Zine et nous exposons ces œuvres pour montrer au public que nous pouvons tous faire de l’art et qu’il suffit d’avoir de la volonté et faire preuve de persévérance», indique Zine El Abidine El Amine, professeur d’arts plastiques.

Réalisée par deux artistes et amies, Isabelle Bauer Akdime et Christine Wanin Aghezzaf, cette exposition présente le fruit de deux ans de travail à raison d’une séance par semaine au sein de l’atelier Art Zine.

Mêlant différentes techniques, couleurs, matières et supports, les œuvres exposées au sein de la galerie Ambre Art Center ont permis de laisser libre cours à la créativité de ces deux artistes.

«Nous partions très souvent à la découverte de matière, nous avons travaillé différents types de peintures, acrylique, vinylique peinture à l’huile… et ensuite nous avons travaillé la matière, ça pouvait aller de la toile brute au charbon en passant par les boites de conserve», confie Isabelle Bauer Akdime.

Si les thèmes abordés ont été les mêmes, les deux artistes affichent un style propre avec plus de couleurs pour les œuvres de l’artiste Isabelle Bauer Akdime et plus de travail sur les matières et les matériaux pour les œuvres de Christine Wanin Aghezzaf.

«Nous avons surtout beaucoup travaillé à partir de la matière, du matériau et donc cela ouvre plein de perspectives différentes, la composition, la couleur… c’est un puits sans fin, les possibilités sont infinies. Nous avons eu beaucoup de matériaux différents, de techniques et d’approches différentes. J’ai adoré le travaille sur la toile de coton avec des collages, des compositions, des projections avec de l’essence, du goudron et toutes sortes de choses qui donnent des rendus intéressant», a déclaré Christine Wanin Aghezzaf.

L’exposition de l’atelier Art Zine est à découvrir du 30 novembre au 14 décembre 2021 à l’ambre art center situé dans le quartier beauséjour, à Casablanca.