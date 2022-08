© Copyright : Kech Création

La deuxième édition du Marrakech Short Film Festival (MSFF) se tiendra du 23 au 30 septembre prochain dans la cité ocre sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

A l'initiative de sa fondatrice, Ramia Beladel, cet événement vise à créer des passerelles entre le l'industrie du court métrage et Marrakech, indique un communiqué des organisateurs. L’objectif de cette édition est de valoriser les talents locaux en diffusant leurs courts métrages en compétition simultanément aux films de cinéastes internationaux, selon le ministère de la Jeunesse.

Le MSFF s'intéresse essentiellement à la mise en place d’une plateforme favorisant l’industrie de production des courts-métrages ainsi que la valorisation du patrimoine de salles de cinéma abandonnées au Maroc, souligne le communiqué.

Dans des espaces en plein air, le public profitera de la projection d’une large sélection de films dans des endroits emblématiques de Marrakech, dont le Palais Badii, Arset Moulay Abdesalam, les étoiles de Jamaa El Fna, dar Cherifa et Mbacha.

La deuxième édition du festival accueillera la Palestine comme invité d’honneur avec une sélection importante de courts métrages palestiniens sous la direction de la productrice May Odeh en partenariat avec le Palestinian Film Institute en collaboration avec l'Ambassade Palestinien, souligne-t-on.

Pour la sélection internationale, elle compte l'Allemagne, l’Arménie, la France, la Grèce, l'Italie en partenariat avec l'Ambassade de l'Italie et le Centre culturel italien à Rabat, Israël, la Pologne en partenariat avec l'Ambassade de ce pays et le Munk Studio Polish Filmmakers Association, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine.

S’agissant de la sélection marocaine, elle compte dix film dont six en compétition avec la participation de réalisateurs et acteurs de renom tel que Malika El Omari, Mohamed Khouyi, Said Bey, Azelarab Kaghat, Jalila Talemsi, Salwa Zahrane, Mansour Badri et bien d'autres.

Le jury de la MSFF sera présidé par l’actrice Asmaa El Khamlichi, assistée par le photographe Saâd Tazi et l'artiste visuel maroco-allemand Younes Atbane.

Au programme également du MSFF, figurent des conférences et des Masterclass avec la participation d’invités notoires, dont le réalisateur marocain Daoud Oulad Siyed, la réalisatrice Croate Antoneta Alamat Kusijanovic qui a obtenu le prestigieux prix de la Caméra d’Or du meilleur premier film durant la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021, un film produit par Martin Scorsese, le producteur égyptien Muhammad Taymour qui a remporté la prestigieuse Palme d’Or au Festival De Cannes – Compétition courts métrages (2020).

La deuxième édition du MSFF est initiée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Maroc Telecom, le Centre Cinématographique Marocain, la Direction régionale de la culture région Marrakech-safi, le Centre régionale d'investissement Marrakech-Safi, et en collaboration avec l'Association le Grand Atlas, conclut le communiqué.