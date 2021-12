© Copyright : Achraf Akkar

Il y a quelques jours, la vidéo de Mohamed, un berger marocain du Haut Atlas, a fait le tour de la toile. A quelques milliers de mètres d’altitude, au milieu de nulle part, au lever du soleil, sa route à croisé celle de deux voyageuses françaises qui ont filmé leur rencontre et l’ont publiée sur YouTube.

Parce que jamais cet homme ne s’est départi de sa gentillesse, son sourire, son humilité et sa générosité, Mohamed est sorti de l’anonymat et de la solitude de sa vie de nomade, et est devenu du jour au lendemain une star. Tout d’un coup, des caméras le suivent, des micros se tendent pour mieux lui donner la parole, son téléphone ne cesse de sonner… On aura tous notre quart d’heure de gloire, Andy Warhol ne croyait pas si bien dire.

Dans cet homme humble, les Marocains ont retrouvé des valeurs qui leur sont chères mais qui se font de plus en plus rares, surtout dans les grandes villes. Ce berger, dont la vie est dépourvue de tout confort matériel, qui semble manquer de tout mais n’avoir besoin de rien, nous a rappelés à tous la grandeur de l’humanité. Et en ces temps difficiles emplis de doutes et de méfiance, où nos valeurs et nos priorités sont bouleversées par la pandémie, cette vidéo est une vraie bouffée d’air frais.

Olivia et Charlie, les deux voyageuses dont l’émotion a été contagieuse, sont tout aussi touchantes. Faisant fi des craintes et des mises en garde de leur entourage, restant hermétiques au climat anxiogène installé par les médias, bravant aussi leurs propres inquiétudes, ces deux jeunes femmes ont décidé de voyager seules à travers l’Afrique.

Pour elles, la foi en l’humanité est quelque chose de vital. Faire confiance à la vie et s’ouvrir à l’imprévu, l’accueillir avec bienveillance, est fondamental. Sans cette innocence et cette spontanéité, jamais les routes de Mohamed le berger, Olivia et Charlie ne se seraient croisées.

Car quelle probabilité y avait-il pour que ces destinées se croisent un jour? Quelle chance y avait-il pour qu’un berger du fin fond du Maroc devienne un jour une star des réseaux sociaux? Qui aurait pu croire que grâce à cet homme démuni, sans argent, sans réseau et sans influence, une reporter française deviendrait célèbre? Et enfin, quel est l’impact qu’aura cette rencontre sur l’avenir de ces trois personnes?

Au-delà des belles valeurs portées par ce berger au grand cœur, cette histoire-là parle de la magie de la vie, et nous rappelle à quel point nous passons le plus clair de notre temps à y être insensible. Faire place à la beauté de l’imprévu, refaire confiance à l’autre et s’armer d’un sourire… Les voilà, nos résolutions de l’année à venir.