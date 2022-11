Panne d’électricité au stade d’Oran: quand l’Algérie se ridiculise devant les yeux de la CAF

La conférence d'après-match de l'amical Algérie-Mali annulée en raison d'une panne d'électricité au stade olympique d'Oran, le mercredi 16 novembre 2022.

VidéoOrganisatrice du CHAN 2023 ainsi que de la CAN U17 et postulant pour la CAN 2025, l’Algérie n’a eu de cesse de vanter ses infrastructures «les meilleures en Afrique» (selon les dires des responsables locaux). Sur le terrain, la réalité est tout autre, et le voisin de l’est vient de s’en rendre compte, en prenant une claque.