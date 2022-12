© Copyright : DR

Il a pris l’avion à six reprises pour coiffer les joueurs de l’équipe nationale du Maroc, qui prennent part à la Coupe du monde Qatar 2022. Le Tunisien Rabi Sfaxi partage le rêve des Marocains et réalise le sien.

Qui est plus légitime qu’un artiste pour soigner le look des artistes. Célèbre sur les réseaux sociaux pour être le coiffeur des stars, le Tunisien Rabi Sfaxi s’est rendu à six reprises à Doha pour coiffer les Lions de l’Atlas ainsi que les membres du staff de l’équipe nationale qui brillent en terre qatarie.

En se rendant au Qatar, Rabi Sfaxi s’apprêtait à réaliser un rêve, celui de rencontrer de vrais Lions de l’Atlas, discuter avec eux, partager une partie de leurs ambitions et, donner à l’équipe nationale «son meilleur look». Ses joueurs sont devenus des icônes du football mondial, et surtout africain et arabe, après avoir franchi avec panache les barrières des superpuissances footballistiques mondiales (la Belgique, l’Espagne et le Portugal), avant de prendre place dans le carré d’or de cette Coupe du monde.

«Je regardais leur match contre le Portugal et quand ils ont marqué, j'ai commencé à crier. Mon cœur battait la chamade. C'est en effet l'un des moments les plus fiers pour moi», a déclaré Rabi au journal MENAFN.

«J'ai toujours voulu assister à une Coupe du monde. J'avais également essayé la dernière fois en Russie, mais cela n'a pas fonctionné. Quand j'ai entendu que la Coupe du monde 2022 allait se dérouler au Qatar, je ne voulais pas rater ma chance», a ajouté ce barbier, qui se prépare pour retourner à Doha avant le match de la demi-finale des Lions de l’Atlas contre les Bleus qui aura lieu, ce mercredi 14 décembre 2022.

Rabi Sfaxi a pu rencontrer les hommes de Walid Regragui grâce au joueur de l'équipe nationale, également milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, rencontré il y a quelques années alors qu'il était en vacances à Dubaï. Il est alors devenu un de ses clients et un ami. «Chaque fois que Hakim venait à Dubaï, je le coiffais. Puis, je lui ai envoyé un message et lui ai dit que je voulais styliser son équipe, et il était d'accord», a-t-il déclaré.

Il explique que ensuite, «J'ai fait des coupes de cheveux pour toute l'équipe, y compris les entraîneurs. Ils sont cool et amicaux. Certains de mes amis m'ont taquiné en disant que j'avais peut-être de la chance pour eux. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ils gagnent parce que ce sont des joueurs incroyables, mais c'est drôle et plutôt agréable à entendre», a-t-il ajouté.