Mauricio Pochettino à Manchester United, Zinedine Zidane au PSG?

Zinedine Zidane, ex-entraîneur du Real Madrid.

Kiosque360. La rumeur enfle de plus en plus. Zinédine Zidane est pressenti avec insistance pour entraîner le Paris Saint-Germain et succéder à Mauricio Pochettino. Ce dernier serait en partance pour Manchester United, selon le site foot01.com dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi