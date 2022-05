Jeux méditerranéens 2022: quand l’Algérie, pays hôte, mélange sport et politique

Le logo et la mascotte des Jeux Méditerranéens Oran 2021.

© Copyright : DR

Entre l’Algérie d’un côté, la France et l’Espagne de l’autre, le torchon brûle. En cause, le forfait des équipes équestres française et espagnole des Jeux méditerranéens. Et si les vraies raisons étaient ailleurs? Éclairage.

Par Le360sport