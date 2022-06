Championnat du Maroc des sports urbains : un grand engouement et une forte concurrence entre les participants

Le rideau est tombé lundi sur la finale du championnat du Maroc des sports urbains organisé les 26 et 27 juin à l’espace de proximité OMNI-Sport à Mohhamédia et qui a été marqué par une forte présence du public et une concurrence ardue entre les participants.

Par Le360sport