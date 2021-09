A Tanger, le nouveau centre pour le renouvellement et la délivrance de la CIN a été inauguré jeudi 16 septembre 2021 à Ain Ktiouet.

Un nouveau centre d’enregistrement des données d’identification a été inauguré, jeudi 16 septembre 2021, à Ain Ktiouet dans le centre ville de Tanger. Reportage.

Ce nouveau centre, situé à Ain Ktiouet, vient renforcer la mécanique de plusieurs unités mobiles équipées d’importants outils logistiques. Tout cela dans le but de faciliter la procédure administrative du renouvellement et de délivrance de la carte d’identité nationale (CIN) dans sa nouvelle version: électronique et sécurisée (CNIE).

Mohammed Ali Amrani, commissaire de police et chef du service préfectoral de la documentation des données d'identification à la préfecture de police de Tanger, affirme, dans une déclaration pour Le360, que ce centre a été créé dans un souci de rapprocher les services de la sûreté nationale des citoyens résidant dans les quartiers Hay Souani et Ain Ktiouet.

La même source souligne que ce nouveau centre garantit les conditions optimales pour accueillir les bénéficiaires et traiter leurs demandes dans les meilleurs délais.