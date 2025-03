Une tentative d’immigration irrégulière par mer avortée à Al Hoceima, le cerveau de l’opération arrêté

Cette opération a permis l’arrestation du suspect principal en flagrant délit de tentative d’exécution d’une opération d’immigration clandestine de sept candidats à partir du littoral d’Imzouren, indique-t-on de source sécuritaire, précisant que les candidats à l’immigration clandestine ont été appréhendés sur place.

L’opération de perquisition a permis la saisie de deux embarcations artisanales équipées de moteurs, amarrées au quai du port de pêche artisanale de la zone de Driouch, ainsi que des sommes d’argent en possession des candidats à l’immigration illégale interpellés, soupçonnées de constituer une contrepartie pécuniaire pour immigrer clandestinement.

Selon la même source, l’opération de pointage du mise en cause principal dans la base de données de la Sûreté nationale, a révélé qu’il avait des antécédents judiciaires liés à l’organisation de l’immigration irrégulière et à la traite des êtres humains.

Le mis en cause dans l’organisation de cette opération a été placé en garde à vue, alors que les candidats à l’immigration irrégulière ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent afin d’établir les tenants et aboutissants de cette affaire et ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international.