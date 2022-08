© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La police judiciaire du district d’Anfa à Casablanca a ouvert, ce mardi 23 août 2022, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, à l’encontre de sept individus, tous employés d’un établissement hôtelier et soupçonnés de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Les services de police avaient, peu avant, été alertés quant au décès d’un touriste originaire d’un pays arabe, après avoir été violenté par des employés d'un hôtel situé sur la corniche casablancaise.

Les faits ont eu lieu sur fond d’un refus d’accès opposé au touriste en question à la boîte de nuit du même établissement.

Le corps de la victime a été transféré à l’hôpital à la disposition d’une autopsie. Trois des mis en cause ont été placés en garde à vue alors que les quatre autres ont été mis sous surveillance judiciaire, sur instruction du parquet et ce, pour mieux connaître les tenants et aboutissants de cet acte criminel et préciser le degré d’implication de chacun des sept individus.