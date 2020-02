© Copyright : DR

Kiosque360. Après l’automobile et l’aéronautique, le Maroc s’attaque à l’industrie navale. D’énormes chantiers sont en cours de réalisation pour doper l’infrastructure portuaire du royaume. Les détails.

Ces dernières années, le Maroc s’est imposé comme un leader africain dans l’industrie automobile et aéronautique. Mais le royaume ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’attaque désormais à l’industrie navale. Dans son édition de ce mercredi 5 février 2020, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia nous apprend qu’un énorme projet est en cours de réalisation.

Ce programme consiste à construire de nouveaux chantiers navals après celui de Casablanca, qui rentre dans sa dernière ligne droite. En effet, l’Agence nationale des ports ANP procédera, en mars prochain, à l'ouverture des plis dans le cadre de l'appel d’offres portant sur la concession de l’aménagement, l’équipement, l’exploitation et l’entretien du nouveau chantier naval du port de la métropole.

Toujours selon le média casablancais, les nouveaux chantiers navals seront édifiés à Safi, Jorf Lasfar, Kénitra, Nador et Dakhla. Ceux d’Agadir et Tan Tan seront, pour leur part, réhabilités.

Des navires militaires, de pêche, de plaisance, de charge, y seront réparés et construits. Ces chantiers serviront également à maintenir la flotte nationale civile et militaire, ainsi qu’à développer l’activité de démantèlement des navires et à en faire une source importante d’approvisionnement de l’industrie sidérurgique nationale.

Cette démarche entreprise par le royaume pour se doter d’une industrie navale de pointe, à l’horizon 2030, coûtera environ 4,5 milliards de dirhams. Cet investissement sera réalisé par l’État, l’Agence nationale des ports (ANP) et les professionnels dans le cadre du partenariat public-privé.