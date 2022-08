© Copyright : DR

Kiosque360. La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques relevant du CCM s’est attiré les foudres de certains réalisateurs et scénaristes privés de l’avance sur recettes. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

En dévoilant les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la deuxième session de l’année 2022, la Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques relevant du CCM (Centre cinématographique marocain), réunie du 25 au 28 juillet dernier, s’est attiré les foudres de plusieurs réalisateurs et scénaristes privés de cette mesure, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du 2 août.

Parmi eux, le réalisateur et scénariste Hakim Kebabi qui n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur la commission du CCM, dont la majorité des membres aurait, selon lui, «une culture française». «Ils n’ont aucun lien véritable avec le cinéma ni la réalité cinématographique marocaine, n’ont jamais mis les pieds dans un lieu de tournage et ne connaissent pas les conditions de l’industrie du film», écrit-il sur Facebook.



Privé d’avance sur recettes pour son projet, le réalisateur et scénariste Hakim Kebabi va même jusqu’à dire que les curriculum-vitae des membres de la commission du CCM sont «dénués de tout talent cinématographique», se contentant «d’écrire quelques lignes ici et là et d'assister à des festivals en tant que membres de jurys ou en tant qu’invités-touristes», rapporte le quotidien Assabah.



«Comment la présidente de cette commission (Ghita El Khayat, ndlr), francophone de son état, pourrait-elle lire un scénario écrit en langue arabe et juger de sa qualité?», s’interroge le réalisateur et scénariste dans sa publication sur Facebook. Et d’ajouter que «les questions des membres de la Commission témoignent d’une grave faiblesse dans la lecture et la compréhension des scénarios».



Dans cette publication au vitriol, Hakim Kebabi reproche également à la Commission du CCM d’inviter seulement les réalisateurs, en omettant d’inviter les scénaristes et les producteurs des projets soumissionnés à l’avance sur recettes. «Ils posent des questions creuses et s’en prennent à tour de rôle à celui qui est assis devant eux sans connaître ses œuvres ni son parcours», affirme-t-il avec regret.