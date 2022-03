Sondage. Hausse du coût de la vie: les produits subventionnés doivent-ils le rester pour tous?

Sondage. Hausse du coût de la vie: les produits subventionnés doivent-ils le rester pour tous? Choix Oui Non Sans avis Oui 49% 49% Non 49% 49% Sans avis 3% 3%

Alors que l’Etat subventionne le gaz butane, le blé, et le sucre, et devant la flambée actuelle des cours des matières premières (pétrole, soja, etc.) pensez-vous que le gouvernement devrait accélérer la distribution d’aides sociales aux catégories les plus vulnérables?