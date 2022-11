© Copyright : DR

Kiosque360. Moh Rejdali, l’ancien député et président de la commune, a été convoqué il y a quelques jours par la BNPJ à Casablanca. C’est aussi le cas de l’actuel maire, ainsi que de plusieurs agents d’autorité. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Nouveau rebondissement dans l’affaire liée au scandale immobilier de Témara. L’ancien député et ancien président de la commune, Moh Rejdali du PJD, a été convoqué au siège de la BNPJ à Casablanca. Le dirigeant islamiste a, en effet, été entendu vendredi dernier par les services de la Brigade nationale de la police judiciaire, au même titre que l’actuel président de la commune, Zouhir Zemzami. D’après le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 1er décembre, aussi bien l’ancien que l’actuel maire de Témara sont entendus en tant que témoins.

Ils doivent témoigner, entre autres, de la nature de l’intervention de la commune dans ce genre de dossier, du suivi des procédures en vigueur, ainsi que du niveau de coordination avec les représentants des autorités locales. D’après le quotidien, qui s'appuie sur des sources proches du dossier, la convocation des présidents, précédents et actuels, des communes qui accueillent les projets immobiliers cités dans cette affaire n’a rien de surprenant. Cette initiative était attendue, puisque les communes font partie des administrations et institutions visitées par les inspecteurs de l’IGAT dans le cadre de l'enquête menée par le ministère de l'Intérieur.

Les communes de Témara et Harhoura sont particulièrement concernées et ont d’ailleurs fait partie des premières escales des enquêteurs, rappelle le quotidien. Comme pour les inspecteurs de l’IGAT, les enquêteurs de la BNPJ voudraient savoir à quel niveau se situe l’implication des conseils élus dans les cas d'infractions aux lois de l’urbanisme relevées dans ces projets. Il est également question de cerner la nature des compétences des conseils élus dans ce genre de dossiers, notamment pour ce qui est de l’octroi des permis de construire et d’habiter, ainsi qu’en matière de contrôle.

Le quotidien rappelle que la convocation des responsables, passés et présents, des deux communes, intervient après l’interrogatoire de dizaines de fonctionnaires, chefs de services, de divisions et de techniciens qui assuraient le suivi de ces chantiers. Dans ce cadre, les services de la BNPJ ont également entendu un ancien secrétaire général de la province, ainsi qu’un ancien pacha. La BNPJ a de même entendu, en fin de la semaine dernière, plusieurs agents d’autorité suspendus par le ministère de l’Intérieur suite à l’éclatement de ce scandale. Entre autres personnes passées devant la Brigade nationale de la police judiciaire, un pacha que le quotidien considère comme le maillon central dans cette affaire puisqu’il servait d'intermédiaire entre les agents d’autorité et les services de la province.

Par ailleurs et toujours dans le cadre de cette affaire, poursuit Al Akhbar, alors que le tribunal administratif saisi par le promoteur immobilier n’a pas encore statué sur ce recours, ce dernier a déjà appelé tous les travailleurs des chantiers concernés à rejoindre leur poste à compter de lundi prochain.