A shocking daytime physical and sexual assault in Paris metro line 9! Part 2 #paris @PoliceNationale @ClientsRATP @EmmanuelMacron #parismetro #physicalassaul @Ligne6_RATP @prefpolice @Ligne1_RATP @Ligne9_RATP https://t.co/1qKMIkftQ9 via @YouTube pic.twitter.com/CBxwpBC1Ok