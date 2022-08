© Copyright : DR

Kiosque360. Condamné en première instance à trois ans de prison ferme, l’agresseur de deux policiers à Al Hoceïma a vu sa peine alourdie en appel, pour passer à cinq ans de réclusion criminelle. Les dommages et intérêts ont été également majorés, rapportent les quotidiens Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia dont est tirée cette revue de presse.

Le rideau est tombé, mardi dernier en appel, sur le procès de l’agresseur de deux policiers dans la ville d’Al Hoceïma. Condamné en première instance à trois ans de prison ferme et 10.000 dirhams en guise de dommages et intérêts à verser à chacun des deux policiers, l’agresseur a vu sa peine alourdie en appel. En effet, la Cour d’appel d’Al Hoceïma a rendu son verdict dans l’affaire, en condamnant ce dernier à cinq ans de réclusion criminelle et 15.000 dirhams de dommages et intérêts, rapportent les quotidiens Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia dans leur édition du jeudi 1er septembre.

La peine infligée à l’agresseur est assortie d’une amende de 1.000 dirhams et d’un dirham symbolique à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). L'individu était poursuivi pour «agression sur agents d’autorité dans l’exercice de leurs fonctions, trouble et ivresse sur la voie publique et possession et consommation de drogue», rappellent les sources des deux quotidiens.

La Cour ayant statué dans cette affaire, fait savoir Al Akhbar, n’a rendu son verdict en appel qu’«après avoir examiné profondément tous les procès dressés en la circonstance par la police judiciaire de la ville et revu toutes les vidéos montrant l’accusé dans un état de grande fébrilité, agressant les deux policiers, lui assurant ainsi son droit à un procès équitable».

Le mis en cause, qui a vu sa peine s’élever en appel à cinq ans de réclusion criminelle, a été arrêté juste après son crime, relayé sur les réseaux sociaux par une vidéo postée par des amateurs, rappellent les deux quotidiens.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale, ajoute la même source, avait réagi avec sérieux et rapidité à cette vidéo qui montrait l’intervention des éléments de la police pour arrêter un individu semant le trouble sur la voie publique. Ce dernier avait opposé une résistance farouche, allant jusqu'à tenter d’agresser les policiers avec un outil contondant.