Kiosque360. Suite aux actes de violence et de vandalisme perpétrés dans le souk d’Ouled Jelloul, près de Kénitra, les gendarmes ont arrêté 9 suspects et en recherchent d’autres qui ont été identifiés dans des enregistrements vidéo. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la gendarmerie de la région du Gharb ont réussi, en coordination avec le haut commandement de Rabat, à identifier des dizaines de personnes impliquées dans les actes de vandalisme et de violence qu’a connus, dimanche dernier, le souk Ouled Jelloul, près de Kénitra. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 22 février, que les gendarmes ont interpellé 9 individus, dont deux commerçants qui ont été placés en garde à vue. Après une enquête préliminaire, les suspects ont été déférés, ce lundi, devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Kénitra. Des sources indiquent que les affrontements et actes de violence perpétrés par certains commerçants et citoyens ont mobilisé tous les services de sécurité de la province.

Le commandant de la gendarmerie royale, le Général de corps d’armée Mohammed Haramou, a personnellement supervisé l’intervention immédiate des forces de l’ordre, ainsi que les investigations qui ont suivi. Le recours aux enregistrements vidéo a permis aux enquêteurs d’arrêter les individus qui ont incité les citoyens à semer le chaos, ainsi que ceux qui se sont accaparés le marché. Ces spéculateurs ont procédé à une hausse des prix record des produits agricoles qui a contribué à aviver les tensions et à rendre la situation incontrôlable. Les mêmes sources soulignent que d’autres suspects qui ont doublé les prix des légumes, notamment des tomates, sont activement recherchés par les gendarmes. C’est ce comportement opportuniste qui a poussé certains individus, dont une majorité de mineurs, à attaquer les spéculateurs, provoquant ainsi un désordre indescriptible dans le souk.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que des sources se sont étonnées de l’absence des forces de l’ordre près du souk au moment du déclenchement de ces violences alors qu’elles sont, généralement, censées faire des rondes dans les parages. Les auteurs de ce désordre ont obligé les commerçants et les citoyens à quitter les lieux, ouvrant ainsi la voie à leurs complices pour piller les légumes et les fruits. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des délinquants poursuivant le chauffeur d’un camion. D’autres ont été filmés lors d’une dispute avec un commerçant.

Il faut rappeler que le souk hebdomadaire d’Ouled Jelloul fait partie des plus grands souks de la région du Gharb et se trouve dans une commune riche et connue pour l’abondance de ses produits agricoles. Suite aux actes de vandalisme qu’a connus ce souk, le ministère de l'Intérieur a donné des instructions fermes aux autorités locales, sur tout le territoire national, pour éviter que pareil dérapage se reproduise. Les agents d’autorité sont ainsi appelés à renforcer le contrôle des souks hebdomadaires et à prendre des mesures coercitives pour lutter contre les spéculations et les hausses des prix illégales.