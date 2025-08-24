Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et risque d’orages isolés par endroits ce dimanche 24 août

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/08/2025 à 05h56

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas fréquents la matinée près des côtes, avec brume, et bruine sur l’Ouest de la Méditerranée ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ondées éparses et risque d’orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, les plateaux d’Oulmès, débordant sur les plaines au Nord de Casablanca et la rive méditerranéenne le soir.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 août 2025:

Oujda min 22 max 36

Bouarfa min 23 max 37

Al Hoceima min 21 max 26

Tétouan min 21 max 28

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 21 max 26

Settat min 17 max 30

Safi min 19 max 28

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 21 max 35

Marrakech min 23 max 38

Meknès min 18 max 31

Fès min 18 max 33

Ifrane min 16 max 30

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 21 max 38

Agadir min 18 max 29

Essaouira min 18 max 21

Laâyoune min 20 max 31

Es-Semara min 19 max 37

Dakhla min 22 max 28

Aousserd min 27 max 43

Lagouira min 23 max 28

Midelt min 18 max 33

