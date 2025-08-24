Météo. Temps chaud sur le Sud et risque d’orages isolés par endroits ce dimanche 24 août

Plage de Lalla Fatna, près de Safi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la flottille de pêche et les conserveries safiotes se développent considérablement. La ville devient, au début des années 50, le premier port sardinier du monde, pour la filière de la pêche et de la conserve. . Fatimaezzahra88

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas fréquents la matinée près des côtes, avec brume, et bruine sur l’Ouest de la Méditerranée ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ondées éparses et risque d’orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, les plateaux d’Oulmès, débordant sur les plaines au Nord de Casablanca et la rive méditerranéenne le soir.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et de 18/24°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants Est, et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 août 2025:

– Oujda min 22 max 36

– Bouarfa min 23 max 37

– Al Hoceima min 21 max 26

– Tétouan min 21 max 28

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 17 max 30

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 21 max 35

– Marrakech min 23 max 38

– Meknès min 18 max 31

– Fès min 18 max 33

– Ifrane min 16 max 30

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 21 max 38

– Agadir min 18 max 29

– Essaouira min 18 max 21

– Laâyoune min 20 max 31

– Es-Semara min 19 max 37

– Dakhla min 22 max 28

– Aousserd min 27 max 43

– Lagouira min 23 max 28

– Midelt min 18 max 33