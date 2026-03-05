Météo. Températures stables dans l’ensemble ce jeudi 5 mars, avec des chutes de neige sur les hauteurs

Les sommets enneigés de l'Atlas se dressent en arrière-plan du désert d'Agafay, près de Marrakech.

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux.

- Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions ouest, le Rif, les régions Nord et centre et localement sur l’Oriental.

- Faibles pluies éparses sur le Souss et le nord des provinces Sud.

- Chutes de neige sur les Haut et le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

- Températures minimales de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06 °C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-Est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces Sud et près des côtes Centre et Sud et de 07/11°C partout ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes Centre, les provinces Sud et l’ouest de la Méditerranée, avec chasse-poussières locales.

- Température diurne en hausse ou peu changeante.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 mars 2026:

– Oujda min 8 max 15

– Bouarfa min 3 max 15

– Al Hoceima min 8 max 15

– Tétouan min 4 max 15

– Sebta min 10 max 16

– Mellilia min 12 max 15

– Tanger min 9 max 16

– Kénitra min 10 max 16

– Rabat min 11 max 15

– Casablanca min 12 max 16

– El Jadida min 14 max 16

– Settat min 10 max 14

– Safi min 13 max 17

– Khouribga min 6 max 13

– Béni Mellal min 9 max 12

– Marrakech min 10 max 17

– Meknès min 6 max 15

– Fès min 6 max 16

– Ifrane min -1 max 6

– Taounate min 5 max 15

– Errachidia min 5 max 14

– Ouarzazate min 3 max 18

– Agadir min 12 max 19

– Essaouira min 12 max 17

– Laâyoune min 11 max 23

– Es-Semara min 11 max 24

– Dakhla min 16 max 20

– Aousserd min 10 max 26

– Lagouira min 13 max 25

– Midelt min 0 max 7