Météo. Températures stables dans l’ensemble ce jeudi 5 mars, avec des chutes de neige sur les hauteurs

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux.
- Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions ouest, le Rif, les régions Nord et centre et localement sur l’Oriental.
- Faibles pluies éparses sur le Souss et le nord des provinces Sud.
- Chutes de neige sur les Haut et le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.
- Températures minimales de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06 °C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-Est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces Sud et près des côtes Centre et Sud et de 07/11°C partout ailleurs.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes Centre, les provinces Sud et l’ouest de la Méditerranée, avec chasse-poussières locales.
- Température diurne en hausse ou peu changeante.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 mars 2026:
– Oujda min 8 max 15
– Bouarfa min 3 max 15
– Al Hoceima min 8 max 15
– Tétouan min 4 max 15
– Sebta min 10 max 16
– Mellilia min 12 max 15
– Tanger min 9 max 16
– Kénitra min 10 max 16
– Rabat min 11 max 15
– Casablanca min 12 max 16
– El Jadida min 14 max 16
– Settat min 10 max 14
– Safi min 13 max 17
– Khouribga min 6 max 13
– Béni Mellal min 9 max 12
– Marrakech min 10 max 17
– Meknès min 6 max 15
– Fès min 6 max 16
– Ifrane min -1 max 6
– Taounate min 5 max 15
– Errachidia min 5 max 14
– Ouarzazate min 3 max 18
– Agadir min 12 max 19
– Essaouira min 12 max 17
– Laâyoune min 11 max 23
– Es-Semara min 11 max 24
– Dakhla min 16 max 20
– Aousserd min 10 max 26
– Lagouira min 13 max 25
– Midelt min 0 max 7