Météo. Températures stables dans l’ensemble ce jeudi 5 mars, avec des chutes de neige sur les hauteurs

Les sommets enneigés de l'Atlas se dressent en arrière-plan du désert d'Agafay, près de Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 5 mars, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/03/2026 à 06h55

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux.

- Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions ouest, le Rif, les régions Nord et centre et localement sur l’Oriental.

- Faibles pluies éparses sur le Souss et le nord des provinces Sud.

- Chutes de neige sur les Haut et le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

- Températures minimales de l’ordre de -06/02°C sur l’Atlas, de -01/06 °C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-Est, de 12/17°C sur l’intérieur des provinces Sud et près des côtes Centre et Sud et de 07/11°C partout ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, les côtes Centre, les provinces Sud et l’ouest de la Méditerranée, avec chasse-poussières locales.

- Température diurne en hausse ou peu changeante.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Assilah et entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 mars 2026:

Oujda min 8 max 15

Bouarfa min 3 max 15

Al Hoceima min 8 max 15

Tétouan min 4 max 15

Sebta min 10 max 16

Mellilia min 12 max 15

Tanger min 9 max 16

Kénitra min 10 max 16

Rabat min 11 max 15

Casablanca min 12 max 16

El Jadida min 14 max 16

Settat min 10 max 14

Safi min 13 max 17

Khouribga min 6 max 13

Béni Mellal min 9 max 12

Marrakech min 10 max 17

Meknès min 6 max 15

Fès min 6 max 16

Ifrane min -1 max 6

Taounate min 5 max 15

Errachidia min 5 max 14

Ouarzazate min 3 max 18

Agadir min 12 max 19

Essaouira min 12 max 17

Laâyoune min 11 max 23

Es-Semara min 11 max 24

Dakhla min 16 max 20

Aousserd min 10 max 26

Lagouira min 13 max 25

Midelt min 0 max 7

Economie

Société

International

International

